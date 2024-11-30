Шипулин разочаровался в работе в Госдуме и не будет переизбираться на новый срок

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин разочаровался в работе в Государственной Думе. Об этом стало известно Ura.ru.

По информации издания, спортсмен не будет переизбираться на новый срок и ведет переговоры о переходе на работу в исполнительную власть. «Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего», — заявил анонимный источник.

Ранее экс-биатлонист объяснил необходимость спортсменов в Госдуме. По его мнению, вопросами спорта и физической культуры должны заниматься именно они.

С 2019 года Шипулин — депутат Государственной Думы от Свердловской области. Он представляет партию «Единая Россия» и является заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.