Шипулин объяснил необходимость спортсменов в Госдуме

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин выступил в защиту представителей спорта в парламенте. Соответствующий пост он выложил в Instagram.

34-летний Шипулин поделился с подписчиками новостью о том, что его назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. «Пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы о необходимости спортсменов в Госдуме», — написал он. Биатлонист также вступился за бывших атлетов в парламенте, отметив, что вопросами спорта и физической культуры должны заниматься именно они.

Шипулин не впервые затрагивает данную тему. В марте 2020-го парламентарий ответил на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Она обвинила спортсменов, подавшихся в Госдуму, в желании «набить карманы».

В феврале того же года Шипулин прокомментировал недовольство россиян высокими зарплатами депутатов. Экс-биатлонист признался, что половину своей зарплаты в Госдуме отдает в Совет ветеранов.

Шипулин завершил выступления в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные медали на мировых первенствах.