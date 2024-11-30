Стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу

Названы результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу

Организаторы Кубка России по футболу в своем Telegram-канале назвали результаты жеребьевки полуфинала турнира сезона-2024/2025.

Петербургский «Зенит» сыграет с «Ростовом», а столичный ЦСКА — с московским «Динамо».

Первые матчи полуфиналов Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) и встречи второго этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут 11-13 марта 2025 года.

Российский футбольный союз (РФС) изменил регламент проведения Кубка России в сезоне-2023/2024. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, не будет играть в матче финала Пути регионов за право сыграть в суперфинале турнира.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». Турнир проводится с 1992 года. В нем имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы, любительские команды из третьего, четвертого дивизионов, а также медиакоманды.