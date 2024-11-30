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08:52, 30 ноября 2024Россия

В Крыму призвали внести в ООН резолюцию о защите прав русскоязычных

Постпред Крыма Мурадов призвал внести в ООН резолюцию о правах русскоязычных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мударов призвал внести в ООН резолюцию о защите прав русскоязычного населения. Его слова приводит ТАСС.

Он считает, что необходимо совместно с МИД РФ разработать документ «О недопущении ущемления базовых прав русского и русскоязычного населения в исторических местах его проживания» и поднять вопрос на Генеральной ассамблее ООН, чтобы защитить соотечественников на Западе.

Мурадов добавил, что эта проблема наиболее остро стоит на Украине, в Литве и Эстонии.

«Также необходимо осуждение в ООН нового для современного мира феномена государственного наемничества, когда Запад выступает в роли заказчика войны против России, уклоняясь от прямого в ней участия, а в роли наемника или исполнителя преступления», — подчеркнул постпред Крыма.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во главе с их главнокомандующим «фактически являются наемническими войсками НАТО».

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, когда могут начаться переговоры России и США по конфликту на Украине. Он допустил, что диалог запустится в январе-феврале 2025 года — после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

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