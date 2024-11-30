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09:26, 30 ноября 2024Мир

В МИД России предложили Западу сжечь подготовленные для Украины доллары

Рябков: Запад может просто сжечь в камине подготовленные для Украины доллары
Семен Александров (редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Запад может с тем же успехом просто сжечь в камине подготовленные для Украины доллары, они все равно будут потрачены впустую. Такое решение западным странам предложил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую», — отметил дипломат.

Ранее Европарламент утвердил резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширить антироссийские санкции. Депутаты призывали Европейский союз (ЕС) и его государства-члены предоставить Украине больше дальнобойного оружия, современных систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot и SAMP/T.

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