В Москве студента в наручниках доставили в пункт призыва. Чем это аргументировали?

В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва

В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что молодой человек обучается на первом курсе Московского архитектурно-строительного института.

По словам юриста, молодой человек некоторое время жил за пределами России. По возвращении в страну он встал на воинский учет только в августе. Осенью студенту было отказано в предоставлении отсрочки, поскольку он поступил в вуз не сразу после окончания школы. Ахильгов подчеркнул, что это было незаконно.

Впоследствии юноша подал жалобу, попросив отменить решение и предоставить отсрочку, однако ему было отказано. Тогда молодой человек обратился в Мещанский суд Москвы с иском об оспаривании решения о призыве на военную службу, который был зарегистрирован.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Полиция задержала юношу, заявив, что он в «розыске»

29 ноября двое полицейских, заявив, что юноша в «розыске», повезли его на сборный пункт. Молодой человек успел сообщить об этом родным и юристам. В результате выяснилось, что у правоохранителей не было документов и оснований для его доставления туда.

Впоследствии юноше сообщили, что основанием для задержания стало письмо военкома, согласно которому молодой человек «без уважительных причин не прибыл для отправки к месту прохождения военной службы. Права на отсрочку не имеет. Сведения об обжаловании решения отсутствуют».

Несмотря на то, что юристы представили сотрудникам полиции сведения об обжаловании, оперативники проигнорировали данный факт и повезли юношу на сборный пункт.

В подтверждение своих слов Ахильгов опубликовал видео, на котором студента силой вытаскивают из машины отца. Действия сотрудников военкомата и полицейских юрист расценил как превышение полномочий. «План призыва пытаются выполнить любыми средствами, а к призывникам, защищающим свое право на отсрочку, относятся как к преступникам», — подчеркнул адвокат.

В России начался осенний призыв

В России с 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию. В ходе кампании с 1 октября по 31 декабря в Вооруженные силы призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе. Срок военной службы останется прежним и составит 12 месяцев.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Замруководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что проходящих срочную службу в армии не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах.

Отмечалось, что основным средством оповещения россиян о необходимости явиться в военкомат пока остаются бумажные повестки. Их будут вручать как лично призывникам, так и направлять заказными письмами.