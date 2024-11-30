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13:14, 30 ноября 2024Россия

В России сообщили о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям. Об этом заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев, пишет ТАСС.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — рассказал военнослужащий. По его словам, если должностные лица примут решение о начале испытаний, то оно начнется в ближайшее время.

Верховцев добавил, что СССР и США провели много ядерный испытаний, поэтому технически уже все необходимое на Новой Земле готово. По его словам, требуется лишь политическое решение.

Ранее в Министерстве иностранных дел России признали опасность обмена ядерными ударами реальной угрозой. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, позиция Москвы по этому вопросу была детально изложена президентом России Владимиром Путиным.

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