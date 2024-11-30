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01:54, 30 ноября 2024Путешествия

Застрявшие по пути в Антарктиду на круизном лайнере россияне потребовали вернуть деньги

Застрявшие по пути в Антарктиду на лайнере россияне потребовали вернуть деньги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне записали обращение к руководству компании Swan Hellenic, требуя вернуть полную стоимость тура в Антарктиду. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристы выразили уверенность, что корабль вышел в море уже сломанным, тем самым подвергнув опасности их жизни. Они отметили, что вместо путешествия в Антарктиду по программе с 17 остановками фактически получились три высадки по часу и 20 дней болтания на неисправном судне, на котором не работает стабилизация, пассажиров укачивает, а какие-либо развлечения отсутствуют.

«За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду круизного лайнера Swan Hellenic Diana возместят ущерб. Компания предложила пассажирам выплатить компенсацию в размере 50 процентов стоимости круиза. При этом выплата достигнет 65 процентов, если путешественники решат сразу же забронировать другой тур. Сами пассажиры посчитали такое решение нечестным, поскольку из обещанных 15 островов они посетили лишь три.

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