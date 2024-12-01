Футболист «Краснодара» объяснил срыв трансфера в «Спартак»

Футболист «Краснодара» Кордоба заявил, что сам решил не переходить в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил срыв трансфера в московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, он лично принял решение не менять команду. «История со "Спартаком" для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни», — заявил Кордоба.

Колумбийский форвард добавил, что уважает «Спартак» как клуб. «Уважаю игроков и тренера этой команды. Благодарю их за интерес ко мне», — заявил Кордоба.

5 ноября Краснодар продлил контракт с Кордобой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года.