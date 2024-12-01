Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ продвигаются вперед больше чем на сотни метров

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед уже больше чем на сотни метров, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл стратегическое значение взятых Россией под контроль Ильинки и Петровки в Донецкой народной республике (ДНР).

«Каждый такой населенный пункт ведет к охвату более крупных укрепрайонов врага, городов, в частности, мы ждем Курахово, ждем Часов Яр, когда освободят. Все это дается нелегко. Сейчас распутица, непростая ситуация, слякоть. Тем не менее идет продвижение вперед, причем это уже не сотни метров, а больше. Очевидно, что возможностей врага на все про все не хватает», — сказал Дандыкин.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР. Также нанесено поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов ДНР.

Между тем подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Петровка. Нанесено поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны ВСУ, заявили в оборонном ведомстве.