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06:52, 1 декабря 2024Наука и техника

Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

Ученый Пальшин допустил, что северный магнитный полюс дойдет до РФ через сто лет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA / Unsplash

Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через сто лет. Такие сроки в разговоре с РИА Новости назвал геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.

По его словам, никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии перемещается примерно в сторону географического полюса. «Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться», — предположил ученый.

Пальшин указал, что прогнозировать движение полюсов невозможно, так как главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, информации о которых пока мало.

Ранее стало известно, что за последние несколько лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Ученые уточнили, что никогда прежде не наблюдали такого замедления. Оно делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее.

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