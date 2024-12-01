Ученый назвал сроки приближения северного магнитного полюса к России

Ученый Пальшин допустил, что северный магнитный полюс дойдет до РФ через сто лет

Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через сто лет. Такие сроки в разговоре с РИА Новости назвал геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.

По его словам, никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии перемещается примерно в сторону географического полюса. «Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться», — предположил ученый.

Пальшин указал, что прогнозировать движение полюсов невозможно, так как главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, информации о которых пока мало.

Ранее стало известно, что за последние несколько лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Ученые уточнили, что никогда прежде не наблюдали такого замедления. Оно делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее.