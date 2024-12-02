Девушка приняла наркотики и была найдена бездыханной во время свадебного путешествия

News.com.au: 26-летняя девушка была найдена бездыханной во время отдыха в Майами

26-летняя женщина приняла наркотики вместе с мужем и была найдена бездыханной во время свадебного путешествия в Майами. Об этом сообщает News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2022 года, однако лишь сейчас, после повторного расследования, стали известны причины случившегося. По информации следователей, Александра Лечицкая и ее новоиспеченный супруг Давид Лечицкий приехали в США сразу после свадьбы для отдыха. Спустя 23 дня их нашли на улице без сознания.

Выяснилось, что мужчина все еще был жив, а вот его жену спасти не удалось. Предполагается, что у Лечицкой была аллергическая реакция на психоактивный препарат или передозировка. При этом неясно, приняли они наркотики сами или их вынудили.

Ранее на острове Майорка в Испании двое мужчин похитили пьяную туристку и выбросили ее под колеса машин на шоссе. В суде обвиняемые утверждали, что туристка выпала из фургона сама, так как была сильно пьяна.