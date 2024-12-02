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15:21, 2 декабря 2024Экономика

В Европе не увидели влияния санкций против Газпромбанка на расчеты за российский газ

Итконен: Еврокомиссия не видит влияния санкций США на расчеты за российский газ
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Европе не увидели влияния санкций против Газпромбанка на расчеты за российский газ. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя ЕК, рестрикции США не повлияли на расчеты за поставки топлива из РФ. Евросоюз старается избавиться от закупок российского газа и диверсифицировать источники закупки газа.

«В настоящий момент мы не видим перебоев в поставках», — подчеркнула Итконен.

21 ноября Минфин США ввел санкции против БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций. В ведомстве уточнили, что под ограничения попали более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, в том числе Газпромбанк, через который оплачиваются поставки российского газа.

Газпромбанк стал ключевой организацией для оплаты российского газа весной 2022 года, когда президент России Владимир Путин поручил проводить все платежи в рублях. Следующие два с половиной года такой статус позволял организации избегать санкций, под которые попали все остальные крупнейшие российские банки.

В Венгрии заявили, что новые ограничения являются угрозой для госэнергетики и лишают Будапешт возможности платить за российский газ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ воспринимают санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу, в связи с этим будут приниматься контрмеры. «Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — сказал он.

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