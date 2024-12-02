ТАСС: министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

Министр спорта России Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета страны (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно уставу ОКР, подача заявок на выборы завершается за 15 дней до голосования. Оно состоится 13 декабря. Выборы главы комитета пройдут на безальтернативной основе, так как больше заявок ни от кого не поступало.

26 ноября сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) выдвинул Дегтярева в кандидаты на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Он исполняет обязанности до досрочных выборов нового руководства.