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15:19, 2 декабря 2024Спорт

Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

ТАСС: министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета страны (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно уставу ОКР, подача заявок на выборы завершается за 15 дней до голосования. Оно состоится 13 декабря. Выборы главы комитета пройдут на безальтернативной основе, так как больше заявок ни от кого не поступало.

26 ноября сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) выдвинул Дегтярева в кандидаты на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Он исполняет обязанности до досрочных выборов нового руководства.

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