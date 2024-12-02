На Украине президента Грузии сравнили с Зеленским из-за отказа уходить в отставку

Ведущая Панченко сравнила Зурабишвили с Зеленским из-за отказа уйти в отставку

Журналистка и телеведущая с Украины Диана Панченко сравнила президента Грузии Саломе Зурабишвили с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за ее отказа уходить в отставку. Свой комментарий она опубликовала на платформе X.

«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?» — обратилась украинская журналистка к Зурабишвили.

30 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась складывать свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент, по ее мнению, является нелегитимным.

Заявление прозвучало на фоне охвативших страну акций протеста, участники которых выступают против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Перед этим, 28 ноября, к протестам присоединилась Зурабишвили.