Песков прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

Песков не слышал оскорбления пославшего Россию на три буквы Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы. Об этом он высказался в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, который опубликован в Telegram.

По его словам, в России сейчас «более конструктивная повестка дня». Песков добавил, что не слышал оскорбления Зеленского.

2 декабря Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. Он заявил, что Москве следует отправиться именно туда в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского. Она отметила, что украинский политик под тремя буквами имел в виду ФРГ.