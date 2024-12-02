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20:29, 2 декабря 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

Песков не слышал оскорбления пославшего Россию на три буквы Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы. Об этом он высказался в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, который опубликован в Telegram.

По его словам, в России сейчас «более конструктивная повестка дня». Песков добавил, что не слышал оскорбления Зеленского.

2 декабря Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. Он заявил, что Москве следует отправиться именно туда в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского. Она отметила, что украинский политик под тремя буквами имел в виду ФРГ.

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