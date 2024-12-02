Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. По его словам, именно туда ей следует отправиться в контексте урегулирования украинского конфликта.
«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил глава киевского режима.
При этом, по словам Зеленского, Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.
Захарова определила «три буквы» Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала реплику Зеленского и даже назвала те самые «три буквы».
Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ»
Захарова предположила, что в момент своего выступления украинский лидер мог быть «под дозой».
«Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал», — указала она, добавив, что политик оказался дешевкой, «которая обошлась украинскому народу слишком дорого».
В Госдуме Зеленского назвали клоуном после его заявления
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому.
«Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом», — отметил депутат. Чепа добавил, что при встрече с лидерами ведущих стран такому человеку может показаться, что «он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят». Однако, по словам российского депутата, Зеленскому стоит понимать, «что над ним куча кукловодов».
Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности
Чепа уверен, что покровители Зеленского уже слили его вместе с его страной, так как перед Западом стояла задача экономически ослабить Россию. «Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — подытожил депутат.
Пославший Россию Зеленский испугался звонков Путину
В ходе этой же пресс-конференции украинский президент рассказал о своем страхе перед звонками западных лидеров президенту России Владимиру Путину.
«После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе», — рассказал он.
По мнению украинского политика, разговоры глав западных стран с российским лидером ослабляют Украину.