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20:16, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

Зеленский предложил России пойти на три буквы, МИД пошутил про ФРГ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. По его словам, именно туда ей следует отправиться в контексте урегулирования украинского конфликта.

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил глава киевского режима.

При этом, по словам Зеленского, Киев готов пойти на все для завершения конфликта в следующем году.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Захарова определила «три буквы» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала реплику Зеленского и даже назвала те самые «три буквы».

Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ»

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Захарова предположила, что в момент своего выступления украинский лидер мог быть «под дозой».

«Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал», — указала она, добавив, что политик оказался дешевкой, «которая обошлась украинскому народу слишком дорого».

В Госдуме Зеленского назвали клоуном после его заявления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому.

«Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом», — отметил депутат. Чепа добавил, что при встрече с лидерами ведущих стран такому человеку может показаться, что «он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят». Однако, по словам российского депутата, Зеленскому стоит понимать, «что над ним куча кукловодов».

Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности

Алексей Чепадепутат Госдумы

Чепа уверен, что покровители Зеленского уже слили его вместе с его страной, так как перед Западом стояла задача экономически ослабить Россию. «Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — подытожил депутат.

Алексей Чепа

Алексей Чепа

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пославший Россию Зеленский испугался звонков Путину

В ходе этой же пресс-конференции украинский президент рассказал о своем страхе перед звонками западных лидеров президенту России Владимиру Путину.

«После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе», — рассказал он.

По мнению украинского политика, разговоры глав западных стран с российским лидером ослабляют Украину.

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