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13:23, 2 декабря 2024Спорт

Сербский футболист клуба РПЛ сравнил цены в Москве и Белграде

Сербский футболист «Химок» Голубович заявил, что в Белграде дороже, чем в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сербский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Петар Голубович сравнил цены в Москве и Белграде. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что в сербской столице дороже. «Почему? Не знаю, просто как-то цены в Сербии растут», — заявил Голубович.

Футболист также сравнил размеры Москвы и Белграда. «Мне нужно много времени, чтобы обойти Красную площадь и центр Москвы. Там все близко и кажется маленьким, но это не так. В Белграде все намного меньше и находится рядом», — добавил Голубович.

Ранее чемпион мира по плаванию на короткой воде Илья Шиманович сравнил цены в России и Белоруссии. По его словам, россиянам в соседней стране очень комфортно.

Голубович выступает за «Химки» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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