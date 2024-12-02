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09:48, 2 декабря 2024Россия

Стало известно о шоке врачей от состояния пережившего пытки отчима российского ребенка

Губернатор Середюк заявил о шоке врачей от состояния ребенка из Прокопьевска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Ильи Середюка

Врачи медцентра, где лечат пережившего пытки со стороны отчима ребенка из Прокопьевска, впервые столкнулись с такой ситуацией. О шоке медиков стало известно из публикации губернатора Кемеровской области Ильи Середюка в Telegram.

Как рассказал чиновник, он навестил пострадавшего и узнал, что тот находится в палате интенсивной терапии. По его словам, врачи работают над тем, чтобы стабилизировать состояние мальчика, и уже начали давать ему пищу, вскоре к работе над восстановлением его состояния подключатся пластические хирурги.

«Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись. Горе-родителями занимаются правоохранительные органы», — заявил Середюк.

Ранее стало известно, что отчим пострадавшего ударами кулаков разорвал ребенку лицо, а после сам зашил раны в домашних условиях. Известно, что ребенка лишали еды и кормили стиральным порошком, а когда тот отказывался, насильно запихивали вещество в рот. Из-за издевательств в семье мальчик сбежал из дома и два дня жил между коробками за прилавком продуктового магазина.

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