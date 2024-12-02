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22:51, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно об обсуждении ОАЭ и США снятия санкций с Асада

Reuters: США и ОАЭ обсуждают возможность снятия санкций против Асада
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Власти США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в последние месяцы обсуждали возможность отмены санкций против президента Сирии Башара Асада, чтобы «вбить клин» между ним и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, условием снятия санкций может стать отдаление Асада от Тегерана и перекрытие канала поставок оружия ливанской «Хезболле», об этом сообщили пять источников.

Помимо этого, собеседники Reuters отметили, что переговоры активизировались из-за истечения 20 декабря действия санкций в отношении Асада в рамках «закона Цезаря». Эта мера предусматривает ограничения для тех, кто оказывает поддержку Асаду или сирийским компаниям.

Ранее президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил о том, что его страна противостоит планам Запада. Также он сообщал, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники.

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