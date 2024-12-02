В Госдуме ответили на слова Зеленского о нехватке сил у ВСУ

Белик счел слова Зеленского о нехватке сил у ВСУ попыткой заморозить конфликт

Слова Владимира Зеленского о нехватке сил у Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что он хочет заморозить конфликт, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который пожаловался на нехватку сил у Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы взять под контроль Крым и другие территории. В интервью японскому агентству Kyodo он при этом также потребовал от партнеров помощи Украине.

«Зеленский играет в "злого и доброго полицейского", пытаясь любым способом заморозить конфликт на Украине. Судя по его поведению, именно этот результат наиболее приемлем для его спонсоров», — сказал Белик.

Депутат напомнил, что Зеленский недавно угрожал России и запугивал ее жителей, однако теперь «его потянуло в дипломатию». Парламентарий подчеркнул, что Москва не пойдет на заморозку боевых действий по линии соприкосновения.

На заявление Зеленского отреагировали и в Крыму. Глава Крымской межнациональной миссии назвал признание украинского политика запоздалым, добавив, что украинцам пора отстранить Зеленского от власти и принять те условия мира, которые предложил президент России Владимир Путин.