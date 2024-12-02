В Кремле заявили об ускорившейся эрозии доллара

Песков: процесс эрозии привлекательности доллара идет и набирает силу

Процесс эрозии привлекательности доллара как резервной валюты ускорился для целого ряда стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, все больше и больше стран начинает переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности. Этот процесс набирает силу по всему миру, а не только в странах БРИКС. Так он оценил угрозы Дональда Трампа насильно принуждать страны использовать американскую валюту в международных торговых расчетах.

«Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта», — пояснил Песков.

Ранее Трамп потребовал «не создавать» и «не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США». Любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой», пообещал недавно избранный президент. В качестве меры борьбы с подобными шагами он анонсировал планы ввести торговые пошлины на товары из таких стран в размере 100 процентов.

Власти Бразилии назвали заявления избранного президента США бессмысленными и провокационными. В МИД южноамериканской страны обозначили, что такие заявления «не имеют смысла», а будущий глава Белого дома будет учитывать сложившийся расклад в мировой экономике и не станет принимать указанные меры после вступления в должность.