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16:27, 2 декабря 2024Экономика

В Москве стало продаваться больше квартир без отделки

Est-a-Tet: доля квартир без отделки в столичных новостройках составила 53 %
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам января — ноября 2024 года доля квартир без отделки в столичных новостройках составила 53 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании Est-a-Tet.

По итогам 2023 года доля таких квартир составляла чуть меньше половины экспозиции (49 процентов), в 2022 году — 42 процента, в 2021-м — 38 процентов. В настоящее время на рынке доля лотов с готовой чистовой отделкой составляет 31 процент, 16 процентов — лоты с предчистовой отделкой white box. За три года доля лотов с чистовой отделкой снизилась с 47 до 31 процента, доля лотов с отделкой white box существенно не изменилась. С 2021 по 2023 год таких было 15 процентов.

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Больше всего квартир с готовой отделкой предлагается в жилье комфорт-класса — 52 процента экспозиции. В этом сегменте еще 35 процентов приходится на предложение без отделки, 13 процентов — с предчистовой отделкой. В комфорт-классе доля лотов с готовой отделкой в последние годы демонстрирует снижение — с 65 процентов в ноябре 2021 года.

По итогам ноября рост цен на новостройки в Москве оказался минимальным и составил три процента относительно октября: средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке столицы составила 610,4 тысячи рублей. При этом цена элитных новостроек выросла на шесть процентов, стоимость объектов премиум-класса — на пять процентов. Цена квартир комфорт-класса не изменилась, бизнес-класса — снизилась.

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