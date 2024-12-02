В Москве зафиксировали минимальный рост цен на новостройки

«РБК»: новостройки в Москве минимально подорожали в ноябре

По итогам ноября рост цен на новостройки в Москве оказался минимальным и составил три процента относительно октября. Об этом сообщили эксперты «РБК».

Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке столицы составила 610,4 тысячи рублей. При этом подорожали не все сегменты.

Цена элитных новостроек выросла на шесть процентов, до 2,56 миллиона рублей, а цена объектов премиум-класса — на пять процентов, до 1,09 миллиона рублей. Стоимость «квадрата» в комфорт-классе осталась на прежнем уровне — 342,3 тысячи рублей. «Квадрат» жилья бизнес-класса подешевел на два процента, до 508 тысяч рублей.

Ранее юрист Анна Писанкова посоветовала россиянам не ждать глобального обвала цен на недвижимость. По ее словам, продажи застройщиков упали недостаточно сильно, чтобы стоимость жилья снизилась до 50 процентов.