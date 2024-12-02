Варламов высказался о возбужденном в отношении него уголовном деле

Варламов назвал грустной историей возбужденное против него уголовное дело

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал грустной историей то, что против него возбудили уголовное дело. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, видео вышло на YouTube.

По словам блогера, уголовное дело и полученный им ранее статус иноагента усложняют ему журналистскую и предпринимательскую деятельность.

Вместе с тем Варламов заявил, что не переживает о случившемся, живет моментом и не строит каких-либо планов. «Повлиять [на это] я, естественно, не могу, могу только наблюдать за новостями», — сказал он.

О том, что в отношении блогера возбудили уголовное дело, стало известно в конце ноября. Варламову вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

Блогера неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Кроме того, Варламову выписывали штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.