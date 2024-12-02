Венгрия обеспокоилась возможным терактом на нефтепроводе «Дружба»

Венгерские спецслужбы опасаются возможного теракта на нефтепроводе «Дружба» после предупреждения от властей Словакии. Об этом сообщает Magyar Nemzet.
«На основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры», — утверждается в материале.
В публикации также отмечается, что к предупреждению от словацкой стороны, «к сожалению, пришлось отнестись серьезно».
Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что в Венгрии, так же как и в Словакии, создана организованная группа, которая может вести подготовку к террористическому акту на нефтепроводе. Глава ведомства сообщил, что Словакия начала расследование предполагаемой деятельности группировки.
В ночь на 2 декабря в районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива.