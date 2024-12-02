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14:40, 2 декабря 2024Мир

Венгрия обеспокоилась возможным терактом на нефтепроводе «Дружба»

Magyar Nemzet: венгерские спецслужбы опасаются теракта на нефтепроводе «Дружба»
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерские спецслужбы опасаются возможного теракта на нефтепроводе «Дружба» после предупреждения от властей Словакии. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

«На основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры», — утверждается в материале.

В публикации также отмечается, что к предупреждению от словацкой стороны, «к сожалению, пришлось отнестись серьезно».

Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что в Венгрии, так же как и в Словакии, создана организованная группа, которая может вести подготовку к террористическому акту на нефтепроводе. Глава ведомства сообщил, что Словакия начала расследование предполагаемой деятельности группировки.

В ночь на 2 декабря в районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива.

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