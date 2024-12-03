Бензин в России начал дешеветь

Цена бензина АИ-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну

Цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже начала опускаться

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 3 декабря биржевая стоимость самого бюджетного топлива опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну. Бензин подешевел впервые с конца августа. На минимуме его цена опускалась на 1,77 процента — до 57,66 тысячи рублей. Бензин марки «Премиум» (АИ-95) подешевел на 1,08 процента (61,5 тысячи рублей).

В конце ноября правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина, которое должно было быть снято в конце 2024 года. Запрет не касается поставок, которые осуществляются непосредственными производителями нефтепродуктов.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что экспорт бензина могут возобновить при подтверждении затоваривания нефтеперерабатывающих заводов. Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство предложение об отмене запрета на вывоз — по словам главы ведомства Сергея Цивилева, инициатива связана со стабилизацией цен на топливо в России.