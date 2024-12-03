Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 3 декабря 2024Экономика

Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

РИА Новости: в октябре Россия купила в Турции рыбы на рекордные $57,2 миллиона
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

В октябре Россия купила в Турции рыбы на рекордные 57,2 миллиона долларов, по сравнению с прошлым годом рост поставок составил около 220 процентов. Об этом со ссылкой на данные турецкой статистической службы сообщает РИА Новости.

В целом за десять месяцев объем закупок в денежном выражении достиг 356,1 миллиона долларов против 323,3 миллиона годом ранее, то есть в октябре поставки резко выросли.

Сильнее прочих статей увеличились продажи российским импортерам замороженной форели (в 2,8 раза, до 44 миллионов долларов), свежей форели (на 23 процента, до 7,2 миллиона долларов) и сибаса (в три раза, до 1,05 миллиона). В целом на Россию в октябре пришлась треть турецкого рыбного экспорта.

На втором месте по объемам экспорта для турецких поставщиков находится Италия (17,3 миллиона долларов), а на третьем — Нидерланды (16,3 миллиона).

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что в подорожании красной рыбы в России следует винить неудачную путину. В этом году российские рыбаки добыли 235 тысяч тонн лососевых, что в 2,55 раза меньше, чем в 2023 году.

До этого Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила о падении объемов добычи лососевых в стране до 19-летнего минимума. Негативную динамику эксперты связали с резким ростом издержек рыбопромышленных предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц рассказал о таинственном чемодане, с которым приехал в Киев. Что оказалось внутри?

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

      16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

      Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

      На Полюсе холода рекордно потеплело

      Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу блогера Варламова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше