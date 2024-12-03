Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

РИА Новости: в октябре Россия купила в Турции рыбы на рекордные $57,2 миллиона

В октябре Россия купила в Турции рыбы на рекордные 57,2 миллиона долларов, по сравнению с прошлым годом рост поставок составил около 220 процентов. Об этом со ссылкой на данные турецкой статистической службы сообщает РИА Новости.

В целом за десять месяцев объем закупок в денежном выражении достиг 356,1 миллиона долларов против 323,3 миллиона годом ранее, то есть в октябре поставки резко выросли.

Сильнее прочих статей увеличились продажи российским импортерам замороженной форели (в 2,8 раза, до 44 миллионов долларов), свежей форели (на 23 процента, до 7,2 миллиона долларов) и сибаса (в три раза, до 1,05 миллиона). В целом на Россию в октябре пришлась треть турецкого рыбного экспорта.

На втором месте по объемам экспорта для турецких поставщиков находится Италия (17,3 миллиона долларов), а на третьем — Нидерланды (16,3 миллиона).

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что в подорожании красной рыбы в России следует винить неудачную путину. В этом году российские рыбаки добыли 235 тысяч тонн лососевых, что в 2,55 раза меньше, чем в 2023 году.

До этого Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила о падении объемов добычи лососевых в стране до 19-летнего минимума. Негативную динамику эксперты связали с резким ростом издержек рыбопромышленных предприятий.