Глава немецкой общины Крыма Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина не ослабнет. «Мы в этом надолго», — передал канцлер президенту России.
В беседе с агентством Гемпель подчеркнул, что послание Шольца не отвечает национальным интересам Германии, которая может развиваться только в партнерстве с Россией. «То, что Германия снова оказалась в лагере врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившемся по отношению к своему народу политике Шольце», — считает он.
Глава немецкой общины Крыма выразил мнение, что слова канцлера только подчеркивают, что Германия действует в интересах США. «Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России», — сказал Гемпель.
В свою очередь, украинская журналистка Диана Панченко обвинила Шольца во лжи. По ее словам, Германия поддерживает не украинский народ, а «лично диктатора Владимира Зеленского», которого «люди ненавидят».