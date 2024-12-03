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11:49, 3 декабря 2024Россия

Глава немецкой общины Крыма назвал позорным послание Шольца Путину

Гемпель: послание Шольца Путину не отвечает национальным интересам Германии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Глава немецкой общины Крыма Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина не ослабнет. «Мы в этом надолго», — передал канцлер президенту России.

В беседе с агентством Гемпель подчеркнул, что послание Шольца не отвечает национальным интересам Германии, которая может развиваться только в партнерстве с Россией. «То, что Германия снова оказалась в лагере врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившемся по отношению к своему народу политике Шольце», — считает он.

Глава немецкой общины Крыма выразил мнение, что слова канцлера только подчеркивают, что Германия действует в интересах США. «Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России», — сказал Гемпель.

В свою очередь, украинская журналистка Диана Панченко обвинила Шольца во лжи. По ее словам, Германия поддерживает не украинский народ, а «лично диктатора Владимира Зеленского», которого «люди ненавидят».

ЖЗЛ
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