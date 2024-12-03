Гемпель: послание Шольца Путину не отвечает национальным интересам Германии

Глава немецкой общины Крыма Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина не ослабнет. «Мы в этом надолго», — передал канцлер президенту России.

В беседе с агентством Гемпель подчеркнул, что послание Шольца не отвечает национальным интересам Германии, которая может развиваться только в партнерстве с Россией. «То, что Германия снова оказалась в лагере врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившемся по отношению к своему народу политике Шольце», — считает он.

Глава немецкой общины Крыма выразил мнение, что слова канцлера только подчеркивают, что Германия действует в интересах США. «Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России», — сказал Гемпель.

В свою очередь, украинская журналистка Диана Панченко обвинила Шольца во лжи. По ее словам, Германия поддерживает не украинский народ, а «лично диктатора Владимира Зеленского», которого «люди ненавидят».