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09:31, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине обвинили Шольца во лжи после его послания Путину

Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи после его послания Путину
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко обвинила канцлера Германии Олафа Шольца во лжи после его послания президенту России Владимиру Путину. Комментарии она опубликовала в своем аккаунте на платформе X.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Владимира Зеленского. А люди его ненавидят», — прокомментировала Панченко заявление Шольца о том, что Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

По мнению журналистки, чем дольше действующий украинский лидер остается у власти, тем меньше становится Украина.

3 декабря Олаф Шольц оставил Владимиру Путину послание из Киева по вопросам Украины. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером канцлер ФРГ подчеркнул, что военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет. «Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — сказал он.

Позже Зеленский раскрыл подробности разговора с Шольцем, который продлился более двух часов. Украинский лидер назвал встречу с немецким канцлером одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате.

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