Косметолог заявила об ошибках Загитовой при увеличении губ

Косметолог Миронова заявила, что губы Загитовой выглядят не пропорционально

Косметолог Василина Миронова заявила об ошибках российской фигуристки Алины Загитовой при увеличении губ. Ее слова приводит Sport24.

«Бросаются в глаза припухлости на верхней губе, которую контурирует препарат. Это обусловлено, скорее всего, тем, что препарат ввели поверхностно», — рассказала Миронова. Она подчеркнула, что верхняя губа фигуристки визуально выглядит больше нижней, что немного не пропорционально.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.