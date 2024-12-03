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20:36, 3 декабря 2024Спорт

Косметолог заявила об ошибках Загитовой при увеличении губ

Косметолог Миронова заявила, что губы Загитовой выглядят не пропорционально
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Косметолог Василина Миронова заявила об ошибках российской фигуристки Алины Загитовой при увеличении губ. Ее слова приводит Sport24.

«Бросаются в глаза припухлости на верхней губе, которую контурирует препарат. Это обусловлено, скорее всего, тем, что препарат ввели поверхностно», — рассказала Миронова. Она подчеркнула, что верхняя губа фигуристки визуально выглядит больше нижней, что немного не пропорционально.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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