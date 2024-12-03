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13:26, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали Шольца после его послания Путину

Журналист Боуз раскритиковал Шольца за его послание Путину по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину, связанное с конфликтом на Украине. Комментарий он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал Боуз в ответ на заявление Шольца о том, что Германия будет поддерживать украинский народ, которое канцлер сопроводил совместным снимком с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналист также напомнил Шольцу о подрыве «Северных потоках» партнерами Германии. «Когда мы можем ожидать правду о "Северных потоках"? Вы знаете, что трубопровод подорвали ваши "союзники", разрушив промышленность вашей страны», — написал Боуз.

3 декабря Олаф Шольц оставил Владимиру Путину послание из Киева в отношении Украины. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером канцлер ФРГ подчеркнул, что военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет. «Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — сказал он.

Позже Зеленский раскрыл подробности разговора с Шольцем, который продлился более двух часов. Украинский лидер назвал встречу с немецким канцлером одной из самых длинных среди двусторонних и уточнил, что она прошла в особом формате.

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