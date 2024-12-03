На Западе раскритиковали Шольца после его послания Путину

Журналист Боуз раскритиковал Шольца за его послание Путину по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину, связанное с конфликтом на Украине. Комментарий он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал Боуз в ответ на заявление Шольца о том, что Германия будет поддерживать украинский народ, которое канцлер сопроводил совместным снимком с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналист также напомнил Шольцу о подрыве «Северных потоках» партнерами Германии. «Когда мы можем ожидать правду о "Северных потоках"? Вы знаете, что трубопровод подорвали ваши "союзники", разрушив промышленность вашей страны», — написал Боуз.

3 декабря Олаф Шольц оставил Владимиру Путину послание из Киева в отношении Украины. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером канцлер ФРГ подчеркнул, что военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет. «Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — сказал он.

Позже Зеленский раскрыл подробности разговора с Шольцем, который продлился более двух часов. Украинский лидер назвал встречу с немецким канцлером одной из самых длинных среди двусторонних и уточнил, что она прошла в особом формате.