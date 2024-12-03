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11:54, 3 декабря 2024Моя страна

Названы самые популярные округа России с пятизвездочными отелями

ЦФО оказался самым популярным для бронирования пятизвездочных отелей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный федеральный округ (ЦФО) оказался самым популярным регионом у россиян для бронирования отелей категории «пять звезд». Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, средняя стоимость одной ночи в пятизвездочной гостинице ЦФО составляет 16 тысяч рублей, однако это не самый дорогой округ по ценам на жилье. На втором месте в рейтинге оказался Южный федеральный округ, где в среднем переночевать в отеле высшей категории можно за 19 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошли Северо-Западный федеральный округ (около 16,5 тысячи рублей за ночь в пятизвездочном объекте размещения), Северо-Кавказский федеральный округ (15,2 тысячи за ночь), Сибирский федеральный округ (15,4 тысячи), Уральский федеральный округ (15 тысяч рублей) и Дальневосточный федеральный округ (16 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что главным фактором, волнующим россиян при выборе жилья в отпуске, оказалась приемлемая стоимость размещения — за этот вариант проголосовали 35 процентов опрошенных. Кроме того, важными условиями при выборе отеля путешественники назвали расположение объекта, наличие спа или бассейна и детской анимации.

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