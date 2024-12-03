Названы универсальные упражнения для тренировки на улице

Фитнес-тренер Анна Половинкина назвала универсальные упражнения для тренировки на улице. Ее слова приводит Men Today.

Первыми эксперт рекомендовала делать выпрыгивания. Для их выполнения нужно встать перед скамьей, расставив ноги на ширине плеч, опуститься в приседании, отталкиваясь ногами, подпрыгнуть на скамью обеими ногами, после чего необходимо мягко опуститься, согнув колени.

Следующими станут отжимания с поднятым тазом и на брусьях. Последним Половинкина посоветовала делать плиометрические прыжки. Для их выполнения нужно оттолкнуться от земли, поднимая правое колено в воздух, одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правой — назад для придания импульса. После этого необходимо мягко приземлиться на стопы.

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