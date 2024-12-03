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18:27, 3 декабря 2024Спорт

Названы универсальные упражнения для тренировки на улице

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Анна Половинкина назвала универсальные упражнения для тренировки на улице. Ее слова приводит Men Today.

Первыми эксперт рекомендовала делать выпрыгивания. Для их выполнения нужно встать перед скамьей, расставив ноги на ширине плеч, опуститься в приседании, отталкиваясь ногами, подпрыгнуть на скамью обеими ногами, после чего необходимо мягко опуститься, согнув колени.

Следующими станут отжимания с поднятым тазом и на брусьях. Последним Половинкина посоветовала делать плиометрические прыжки. Для их выполнения нужно оттолкнуться от земли, поднимая правое колено в воздух, одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правой — назад для придания импульса. После этого необходимо мягко приземлиться на стопы.

Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева посоветовала зарядку для женщин старше 40 лет. Эксперт рекомендовала делать упражнения на мышцы тазового дна.

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