Несколько новых брендов захотели выйти на российский рынок

СORE.XP: на рынок российского ритейла могут выйти 13 международных брендов

В скором будущем на российский рынок ритейла могут выйти 13 международных брендов. Об этом заявила старший директор СORE.XP Марина Малахатько. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, десять из этих брендов специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, больше половины из этих 13 — европейские.

Малахатько полагает, что число новых иностранных имен на рынке России останется на уровне 2023-2024 годов, то есть до 25 брендов. По ее словам, экспансия пока очень умеренная.

В начале сентября сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года на российский рынок вышло больше 3,3 тысячи новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новинок упало на 18 процентов.

По прогнозам, к концу текущего года количество основанных в Турции работающих в России fashion-ритейлов увеличится до 24.