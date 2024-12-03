Обладателя Кубка Гагарина признали банкротом

Бывшего игрока «Ак Барса» Артема Лукоянова признали банкротом. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан.
Принято решение о начале процедуры реализации имущества. По информации «БИЗНЕС Online», хоккеисту, который не присутствовал на заседании, назначили финансового управляющего.
Лукоянов подал заявление о признании его банкротом в сентябре. Сообщалось, что игрок имеет несколько задолженностей по кредитным платежам на общую сумму более 30 миллионов рублей.
Лукоянов выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Всего за казанцев он провел 780 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив 90 шайб и сделав 111 результативных передач. В 2018 году вместе с командой игрок стал обладателем Кубка Гагарина.