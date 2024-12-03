Отказ Байдена поддержать вступление Украины в НАТО объяснили

AFP: администрация США не поддержит вступление Украины в НАТО из-за Трампа

Администрация президента США Джо Байдена не поддержит вступление Украины в НАТО из-за того, что это решение будет отменено избранным американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников.

«Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано», — говорится в материале.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

29 ноября Сибига призвал Запад пригласить Киев в альянс в качестве одного из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года. Он заявил, что это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию.