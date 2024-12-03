В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

В Петербурге 4-летняя девочка упала в лестничный пролет из-за отсутствия перил

В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка рухнула в лестничный пролет с высоты второго этажа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в жилом доме по 1-й Красноармейской улице. Мать с двумя детьми спускалась с пятого этажа пешком — лифт в здании не работает уже полгода. Кроме того, на четвертом и втором этажах частично отсутствуют металлические перила. В такой проем между ограждениями, поскользнувшись, девочка и упала. Она пролетела три метра.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в ноябре в другом российском городе, Калуге, школьник провалился в открытый люк. Медики диагностировали у мальчика перелом. В том же месяце во Владимирской области 15-летний подросток угодил в траншею, катаясь на велосипеде. Яма осталась после ремонта теплосетей и не была ничем ограждена. Мальчик получил серьезные травмы и оказался в больнице.