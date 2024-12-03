Полицейское управление Южной Кореи созвало экстренное совещание из-за военного положения

Полиция Южной Кореи созывает экстренное совещание из-за военного положения

Национальное агентство полиции Южной Кореи объявило о планах созвать экстренное совещание главных должностных лиц после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в республике военное положение. Об этом сообщает The Korea Herald.

«Все сотрудники полиции спешат в штаб-квартиру (KNPA) после объявления чрезвычайного положения», — рассказал один из сотрудников полиции.

Ранее корейский лидер объяснил введение в стране военного положения необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В симпатиях к Северной Корее и попытках парализовать работу властей страны он обвинил Демократическую партию, контролирующую парламент.

В связи с произошедшим встречу ключевых командиров созвало Министерство обороны Южной Кореи, также о совещании высокопоставленных чиновников объявил Глава МИД республики Чо Тхэ Ёль.