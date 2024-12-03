Священник оказался клиентом нелегального борделя

В США арестовали пресвитерианского священника, пользовавшегося услугами нелегального борделя. Об этом пишет The Mirror US.

Пастор Стивен Р. Мелтон оказался клиентом массажного салона, работниц которого принуждали оказывать секс-услуги. Сотрудники полиции выяснили, что он посетил его по меньшей мере 68 раз.

Расследование началось после того, как власти закрыли два массажных салона в штате Пенсильвания в рамках общенациональных мер по борьбе с торговлей людьми. Полиции удалось арестовать 19 мужчин, посещавших эти заведения, однако Мелтона в их числе не было. Правоохранители заинтересовались им, когда выяснилось, что одну из работниц салона видели в его автомобиле.

На допросе Мелтон признался, что платил за различные сексуальные действия женщине по имени Чиччи. По его словам, он не исключает, что она и другие женщины, работавшие в салоне, были жертвами торговли людьми. Мелтон подозревал, что они не только работают, но и живут в этом заведении. Он утверждает, что пытался им помочь, «привозя цветы, еду и одежду».

Пастор был освобожден до суда под залог в 10 тысяч долларов. Предварительное слушание по его делу назначено на 15 января.

Ранее сообщалось, что в Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно. После скандала его отстранили от служения.