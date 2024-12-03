Теннисистка рассказала о тоске по турнирам в России

Теннисистка Потапова рассказала, что скучает по турнирам в России

Теннисистка Анастасия Потапова рассказала о тоске по турнирам в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Потапова призналась, что не только она, но и иностранные игроки скучают по соревнованиям в России. «Все отмечают, что организация турниров в России была на высшем уровне. Надеюсь, что они вернутся к нам», — поделилась теннисистка.

Российские теннисисты допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.

На Олимпийских играх-2024 в Париже выступило семь отечественных теннисистов в нейтральном статусе. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде, став единственными российскими медалистками.