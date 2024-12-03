Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 3 декабря 2024Мир

В НАТО обсудят «Орешник»

ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение "Орешника"
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Министры иностранных дел стран НАТО на последней в году встрече в Брюсселе обсудят российские ракеты «Орешник», сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, главы МИД затронут вопрос поддержки Украины и поставок ей системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, среди тем запланировано обсуждение угроз безопасности странам альянса из-за «Орешника».

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. Применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      Тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

      Дачников предупредили об угрозе «зимних» штрафов

      В НАТО обсудят «Орешник»

      Женщина спросила мужа о возможных изменах в будущем и удивилась ответу

      В США раскрыли происхождение коронавируса

      Разработчик GTA рассказал секрет о кодах в игре

      В Китае заявили о вреде доллара для глобальной стабильности и порядка

      Трамп приедет на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

      Темпы роста зарплат курьеров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше