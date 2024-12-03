В НАТО обсудят «Орешник»

ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение "Орешника"

Министры иностранных дел стран НАТО на последней в году встрече в Брюсселе обсудят российские ракеты «Орешник», сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, главы МИД затронут вопрос поддержки Украины и поставок ей системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, среди тем запланировано обсуждение угроз безопасности странам альянса из-за «Орешника».

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. Применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин.