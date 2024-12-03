В российском городе полицейские раскрыли совершенные рецидивистами две расправы

В Петербурге раскрыли убийство двух человек рецидивистами

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли две расправы, совершенные рецидивистами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 3 августа в полицию поступило сообщение об исчезновении 49-летнего жителя деревни Заклинье в Лужском районе. В процессе расследования этого дела они установили причастность к этому делу 44-летнего мужчины, проживающего в Петербурге, и 38-летнего жителя Ленинградской области.

Следствие установило, что в конце июня 44-летний подозреваемый находился на дачном участке в СНТ «Строитель», где в ходе возникшего конфликта избил и ударил ножом своего 49-летнего знакомого. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимы с жизнью. Об этом он рассказал 38-летнему приятелю. С ним они приняли решение избавиться от тела мужчины. Они выкопали яму на участке и поместили туда пострадавшего, а сверху для маскировки поставили собачью будку.

В ходе допросов они сознались еще в одной расправе, совершенной из-за подозрения в краже в сентябре на территории этого же дачного товарищества. Они избили жертву, и травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело спрятали в лесопосадке, прикрыв валежником.

Ранее сообщалось, что директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором.