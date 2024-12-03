В Южной Корее описали обстановку на границе с КНДР

Ёнхап: обстановка на границе Южной Кореи с КНДР остается обычной

Обстановка на границе Южной Кореи с КНДР «остается обычной». Ситуацию на границе описало агентство Ёнхап со ссылкой на комитет начальников военных штабов Республики Корея.

В настоящее время «никакого особого положения» на границе с Северной Кореей не наблюдается, утверждает агентство.

3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Позже политик заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Юн Сок Ёль подчеркнул, что он оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства.