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13:31, 3 декабря 2024Забота о себе

Врач раскрыла максимальный срок службы зубных щеток

Стоматолог Ирина Диденко посоветовала менять зубную щетку каждые три месяца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

Несвоевременная замена зубной щетки может стать причиной развития проблем не только с зубами и деснами, но и со здоровьем в целом, рассказала стоматолог Ирина Диденко. В комментарии «Ленте.ру» врач раскрыла максимальный срок службы зубных щеток.

Производители зубных щеток советуют менять их каждые три-четыре месяца, отметила врач. Этот срок определяется несколькими факторами: физическим износом, риском повреждения десен, накоплением бактерий.

«Изношенная щетка не справляется со своей прямой задачей, не очищает зубы от налета и частичек еды. К тому же такая щетка может повредить десны, спровоцировав их воспаление. И на щетке "в возрасте" скапливается множество бактерий и грибков», — объяснила стоматолог.

Если же владелец щетки переболел, например, гриппом или ангиной, щетку необходимо заменить на новую сразу после выздоровления. Во время болезни щетку больного человека необходимо хранить от щеток других членов семьи, предупредила Диденко.

Подлежит замене щетка, которой пользовались во время воспаления десен. Это поможет избежать повторного развития заболеваний о рту.

Ирина Диденкостоматолог

Также щетку необходимо менять после профессиональной гигиены полости рта, которую по стандартам проводят раз в полгода, подчеркнула доктор. Также, по ее словам, важно понимать, что зубная щетка — это индикатор качества гигиены. Если она быстро приходит в негодность, значит, необходимо обратиться к врачу для коррекции домашней гигиены.

«Имейте в виду, что бактерии изо рта могут проникнуть в кровь через воспалившиеся десны. Из-за этого возникает риск развития разных болезней, в том числе проблем с желудочно-кишечном трактом, сердечно-сосудистой и кроветворными системами», — также предупредила стоматолог.

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Ранее стоматолог Иван Рузин сообщил, что некоторые продукты могут помогать поддерживать свежее дыхание в полости рта. Для этих целей он посоветовал есть цитрусовые и петрушку.

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