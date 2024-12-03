Захарова дала совет Хантеру Байдену

Захарова предложила начать с Зеленского желающему помочь зависимым сыну Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после помилования, начать с Зеленского.

«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — написала представитель МИД.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».