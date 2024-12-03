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08:18, 3 декабря 2024Бывший СССР

Замглавы МИД Белоруссии высказался о взаимодействии Минска и Москвы

Замглавы МИД Белоруссии: Минск и Москва прошли испытания внешним фактором
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Текущий уровень взаимодействия Минска и Москвы носит беспрецедентный характер, государства достойно прошли испытания внешним фактором. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в беседе с РИА Новости.

Оценивая актуальность союзного договора, Назарук уточнил, что сам договор — это документ рамочного характера. Он подчеркнул, что они регулируются на уровне Высшего госсовета либо Совета министров Союзного государства.

Замглавы МИД отметил, что будущее заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря предполагает дальнейшую работу по углублению текущего уровня интеграции.

Ранее Назарук сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.

До этого Кабмин России одобрил проект протокола о продлении соглашения с Белоруссией по экспорту нефти и нефтепродуктов.

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