Замглавы МИД Белоруссии высказался о взаимодействии Минска и Москвы

Замглавы МИД Белоруссии: Минск и Москва прошли испытания внешним фактором

Текущий уровень взаимодействия Минска и Москвы носит беспрецедентный характер, государства достойно прошли испытания внешним фактором. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в беседе с РИА Новости.

Оценивая актуальность союзного договора, Назарук уточнил, что сам договор — это документ рамочного характера. Он подчеркнул, что они регулируются на уровне Высшего госсовета либо Совета министров Союзного государства.

Замглавы МИД отметил, что будущее заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря предполагает дальнейшую работу по углублению текущего уровня интеграции.

Ранее Назарук сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.

До этого Кабмин России одобрил проект протокола о продлении соглашения с Белоруссией по экспорту нефти и нефтепродуктов.