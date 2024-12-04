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20:50, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве

Американского телеведущего Карлсона заметили возле столичного отеля Four Seasons
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Известного американского телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве. Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, это произошло возле столичного отеля Four Seasons.

В коротком четырехсекундном ролике виден Карлсон, выходящий на парковку в сопровождении двоих мужчин. Еще двое после этого закрывают обзор автору видео.

Ранее Карлсон анонсировал скорый выход интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сообщил, что запись закончилась в ночь на 4 декабря, отметив, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

После анонса интервью Дональд Трамп— младший, сын избранного президента США, похвалил Карлсона за диалог с Лавровым. Он заявил, что Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем все члены администрации Байдена, вместе взятые.

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