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19:23, 4 декабря 2024Наука и техника

Названы причины невыпуска ИИ от Apple в Китае

The Information: Apple не запустит ИИ в Китае, если не договорится с Baidu
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Apple еще не запустила свою нейросеть в Китае, так как не может договориться с местным провайдером сервисов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно изданию The Information.

Нейросеть Apple Intelligence была запущена в США и нескольких регионах в конце осени. Источники медиа рассказали, что американская корпорация очень хочет запустить ИИ-сервис в Китае, но она ограничена жесткими правилами местных властей и, скорее всего, не получит прямого разрешения. Вместо этого Apple придется договариваться с местными компаниями, работающими с ИИ.

Два источника рассказали, что Apple ведет переговоры с Baidu. Однако стороны не могут договориться относительно деталей сотрудничества. Инсайдеры назвали это основной причиной невыпуска Apple Intelligence. В Baidu хотят анализировать запросы пользователей и иметь доступ к их личным данным, но это противоречит принципам компании Тима Кука.

При этом Apple и Baidu успешно сотрудничают в других сферах. Так, китайская поисковая система установлена по умолчанию в браузере Safari и голосовом помощнике Siri в iPhone, продаваемых в Китае. Специалисты отметили, что если стороны договорятся, то в iPhone китайских пользователей будет работать современная модель ИИ Ernie 4.0.

Ранее журналисты издания Telecoms Tech News заявили, что компания Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не решит проблемы с Китаем. В том числе фирма не может запустить свой ИИ в регионе.

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