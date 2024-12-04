На Западе обвинили генсека НАТО в призыве к цветной революции в Грузии

Журналист Боуз: генсек НАТО Рютте призывает к цветной революции в Грузии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает к революции в Грузии. С таким обвинением в адрес политика выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«"Оборонительный альянс" сейчас призывает к цветной революции в Грузии», — написал западный журналист. По его мнению, НАТО подавляет демократию в республике и вместе с ЕС пренебрегает волей грузинского народа.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.