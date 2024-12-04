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18:41, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе обвинили генсека НАТО в призыве к цветной революции в Грузии

Журналист Боуз: генсек НАТО Рютте призывает к цветной революции в Грузии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает к революции в Грузии. С таким обвинением в адрес политика выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«"Оборонительный альянс" сейчас призывает к цветной революции в Грузии», — написал западный журналист. По его мнению, НАТО подавляет демократию в республике и вместе с ЕС пренебрегает волей грузинского народа.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.

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